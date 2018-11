Le Bureau international du travail (BIT) envisage de réaliser une étude de faisabilité sur la création d’un fonds d’assurance contre la perte d’emplois en Tunisie, en collaboration avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet “Promouvoir le dialogue social et améliorer la gouvernance du marché du travail en Tunisie”, indique le BIT sur son site internet.

Le Fonds d’assurance contre la perte d’emplois constitue l’un des principaux points du contrat social conclu en janvier 2013 entre l’UGTT, le gouvernement et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Le contrat social prévoit la mise en place d’un système d’assurance contre la perte d’emploi. Il s’agit d’un fonds indépendant pour les travailleurs licenciés pour des raisons économiques ou techniques ou pour les personnes qui ont perdu leurs emplois pour des raisons indépendantes de leur volonté à cause de la fermeture subite et définitive de leurs entreprises.

Le contrat prévoit que le fonds sera financé par des contributions égales des employeurs et des employés ainsi que par une aide de l’Etat. Les mécanismes de financement et de gestion ainsi que les conditions d’éligibilité, la durée et les moyens d’intégration dans le circuit économique seront fixés par la suite en concertation avec les signataires du contrat social.