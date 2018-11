La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le vert

La Bourse de Tunis a débuté, la séance de vendredi, dans le vert, le Tunindex ayant enregistré une hausse de 0,20 % à 7 408,11 points, dans un volume d’affaires de 0,911 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre SANIMED se bonifie de 2,95 % à 1,74 D, suivi par UADH et SOTIPAPIER qui affichent respectivement un rebond de 2,84 % et 2,73 % à 1,81D et 4,50 D.

En baisse, les deux titres GIF FILTER et UNIMED baissent de 2,97 % à 0,98 D et 8,15 D, tout comme le titre SOTEMAIL qui a reculé de 2,82 % à 1,72 D.