La préservation de la hausse des températures dans le monde sous le seuil de 1,5° C au lieu de 2° C sera bénéfique pour les individus et l’écosystème, a souligné l’Instance gouvernementale internationale chargée du changement climatique dans un rapport d’évaluation publié le 8 octobre 2018.

Selon les mêmes données, le maintien de ce niveau de températures ramènera le niveau de la surface de la mer, dans le monde, à une hausse de moins de 10 cm à l’horizon 2100.

Il ressort, du même rapport, que la zone du pôle nord connaîtrait une fonte des glaciers pendant l’été, laquelle probabilité ne se réalise qu’une seule fois par siècle, au moment de la hausse des températures dans le monde de l’ordre de 1,5° C, par rapport à une seule fois par décennie, si la hausse de la température atteint 2° C.

Pis, les récifs coralliens seront menacés de disparition en cas d’une hausse des températures de l’ordre de 2° C.