Le rapport de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), publié en juin 2018, révèle que le changement climatique impactera fortement la pêche dans le monde à l’horizon 2050, ce qui portera atteinte aux sources de revenus de millions d’individus, les plus pauvres du monde.

Le même document précise que la productivité de la pêche dans les zones économiques maritimes régresserait de 12%.

Ces retombées sont liées au changement de la température de l’eau et de son degré d’acidité, à la hausse du niveau de la mer et aux perturbations des moyennes pluviométriques, ce qui engendrera un changement de la répartition des poissons et des récifs coralliens, en plus de la propagation de maladies hydriques.