Le Sommet bancaire maghrébin se tiendra les 7 et 8 novembre prochain à Tunis, sous le thème de “l’Evolution de l’activité bancaire : défis et perspectives pour les banques maghrébines”, et ce à l’occasion de la 14ème Assemblée générale de l’Union des Banques Maghrébines (UBM).

Ce sommet bancaire verra la participation des cinq banques centrales des pays de l’UMA (Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie), 180 banques et établissements financiers et cinq sociétés de monétique.

Plusieurs thèmes seront débattus à cette occasion, à savoir:

“la banque maghrébine de demain”,

“la digitalisation de la banque: les évolutions réglementaires et la transformation de la banque traditionnelle et des réseaux bancaires et les nouveaux services grâce au Big Data”,

Blockchain, IA, et autres innovations.

Les banques et l’intégration économique du Maghreb : défis et perspectives, la conformité aux nouvelles normes internationales de lutte anti-blanchiment d’argent pour les banques du Maghreb et la place pour la finance islamique dans le paysage financier maghrébin seront au programme des panels dudit sommet.

A rappeler que l’Union des Banques Maghrébines (UBM) a été créée le 7 décembre 1990, à l’initiative des présidents des Banques centrales des 5 pays du Maghreb.

L’UBM a pour missions principales de renforcer la coopération régionale et l’intégration bancaire et financière à travers l’étude des questions relatives aux activités bancaires et financières et la formulation de recommandations aux autorités de régulation, l’harmonisation du cadre légal et organisationnel de l’activité bancaire et financière et la promotion et la consolidation des relations professionnelles avec les institutions bancaires et financières régionales et internationales.