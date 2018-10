Au bout du troisième trimestre 2018, la Somocer annonce des indicateurs assez stables et résistants aux achoppements exercés dernièrement sur son activité locale et exportatrice.

‐ Sur le plan national, la société a réussi à tenir équilibré son chiffre d’affaires local, avec une légère augmentation de (+1,26 %), en dépit de la grande crise du secteur immobilier et l’inertie corrélée du secteur des matériaux de construction dans lequel opère la société.

‐ Sur le volet international, une croissance de 4,46% dans les ventes à l’export a été de mise et ce, malgré les restrictions douanières imposées par l’Algérie à l’égard de l’importation et qui ont de suite éclipsé une grande partie du chiffre d’affaires de la société. Toutefois la Somocer, faisant toujours figure de bon élève dans les disciples de l’export, a largement compensé cette perte par la pénétration de nouveaux marchés à l’instar du Moyen Orient et de l’Afrique.

– Le Chiffre d’Affaires Total au 30 septembre 2018 s’est établi à 58,549 millions TND, enregistrant ainsi une légère baisse de 3,73% par rapport à la même période de l’année 2017, arrêté à 60,818 millions TND.

– Le Chiffre d’Affaires Local cumulé a quasiment stagné, passant de 52,705 millions TND au 30 septembre 2017 à 52,152 millions TND une année plus tard, soit une baisse infime de 1,05 %.

– Le Chiffre d’Affaires Export cumulé s’est contracté de 21,5% pour s’inscrire à 6,397 millions TND au terme de Septembre 2018, soit une baisse de 21,15%, tributaire exclusivement à l’écoulement de l’intégralité de la commande relative au marché Algérien dès le premier trimestre de l’année 2017.

– La production a enregistré une hausse de 5,01% sur une année glissante pour se stabiliser à 64,287 millions TND au terme de Septembre 2018.

Les investissements ont totalisé 4,772 millions de dinars à fin Septembre 2018, moyennant une crue de l’ordre de 37,18% en glissement annuel.

– Les engagements bancaires ont enregistré une hausse de 10,19 %, s’établissent à 70,145 millions de TND au 30 septembre 2018 contre un total de 63,659 millions de TND à la même période de 2017. Les dettes à long et moyens termes représentent (22,8%) du total

au 30 septembre 2018.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que la répartition des engagements bancaires ainsi que leurs évolutions par rapport au 30 juin 2018 se représentent comme suit :