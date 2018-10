Le charançon rouge a ravagé environ 6.000 palmiers d’ornement en Tunisie. “C’est l’équivalent d’une tonne de carbone récupérée par la nature, à l’heure où nous luttons contre les changements climatiques et œuvrons pour renforcer le couvert végétal en Tunisie”. C’est ce qu’a déclaré, mercredi 24 octobre, le président de la Chambre nationale de l’agriculture biologique et du tourisme vert, relevant du Syndicat des agriculteurs de Tunisie “SYNAGRI”, Mohamed Ikbal Souissi.

Le responsable, qui intervenait lors d’une rencontre au Centre de la ligue arabe à Tunis, appelle à une lutte plus sérieuse et concertée contre ce ravageur qui tue les palmiers d’ornement en Afrique du Nord, comme en Europe du Sud.

Dans la région du Proche-Orient, le ravageur s’est propagé, soit sur les palmiers d’ornement, soit dans les oasis.

Des chercheurs et agronomes ainsi que des responsables au sein d’organisations internationales craignent la propagation de ce ravageur dans les oasis du sud de la Tunisie.

Le palmier dattier est le pivot des systèmes oasiens et quand il est attaqué, l’oasis entière est menacée. Il y aura une perte totale de la biodiversité et de la production ainsi qu’un risque de désertification des oasis et par conséquent de migration des populations du Sud vers le Nord et vers l’Europe, avait fait valoir le Chargé de la production et de la protection des végétaux au Bureau Sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord, Noureddine Nasr.

Nasr a mis l’accent sur la nécessité de discuter des techniques de gestion pour l’éradication totale du charançon rouge et prendre une décision ferme entre tous les pays.

“Il y a plusieurs techniques de lutte contre le charançon rouge, mais très peu de coordination et une absence de prise de conscience au plus haut niveau. Il faut coordonner à l’échelle locale, régionale et nationale pour une éradication totale de ce ravageur”, a-t-il dit.

La FAO a déjà conduit plusieurs actions pour lutter contre ce ravageur.

