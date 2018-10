Une conférence sur la lutte contre le commerce illicite en Tunisie et à l’échelle maghrébine sera organisée, jeudi, à Tunis, par la Chambre Tuniso-Américaine de commerce ” Amcham Tunisia “, en coopération avec ” The Economist intelligence Unit ” (EIU), l’Alliance transnationale pour la lutte contre le commerce illicite (TRACIT) et Philip Morris International.

L’objectif est de mettre en relief l’environnement réglementaire, les problématiques et les principaux facteurs économiques qui contribuent aux approches de prévention contre le commerce illicite.

Selon un communiqué, publié mercredi, par Amcham Tunisia, cette initiative vise à fournir une plateforme d’échange d’idées et de recommandations quant aux mesures susceptibles de renforcer le cadre législatif pour lutter contre le commerce illicite et présenter les bonnes expériences menées en vue de faire face à ce phénomène.