Le Maroc abrite le 7e Camp Yalda i-Boot sur «L’Afrique à l’ère numérique»

L’Alliance des jeunes pour le leadership et le développement en Afrique (YALDA) organise le 7ème camp i-Boot international du 24 au 28 octobre 2018 à l’Université Mohammed V de Rabat, au Maroc. Le thème de cette année est «L’Afrique à l’ère numérique : les jeunes rapprochent l’intégration physique grâce aux TIC».

Le Camp i-Boot impliquera plus de 300 jeunes et les habilitera à construire des entreprises durables, numérisées et viables, de part et d’autre des frontières africaines, dans un marché compétitif caractérisé par la rapidité des échanges, favorisant ainsi la numérisation rapide du bas vers le haut. Une récompense de 10 000 dollars américains sera remise au détenteur de l’idée la plus innovante pour soutenir sa mise en œuvre, entre autres prix et bourses étant prévues à l’intention des finalistes.

YALDA et ses partenaires reconnaissent le fait qu’une Afrique innovante et connectée ne peut être pleinement réalisée que si le continent tire parti de ses ressources humaines, caractérisées par une forte population jeune. Ces jeunes font face à des défis notables tels qu’un accès insuffisant à l’information, à des infrastructures TIC durables, aux opportunités de motivation et de mentorat ; au capital d’amorçage, des politiques gouvernementales parfois insuffisantes et un chômage massif.

Le passage à l’ère numérique apportera des avantages aux jeunes, notamment en matière de création d’emplois, d’accès à l’éducation par le biais de cours en ligne accessibles presque partout, ainsi que de réduction de l’asymétrie de l’information, ce qui facilitera l’entrée sur le marché mondial du travail, fortement concurrentiel.

L’élargissement de l’accès à Internet permettra également de réorganiser la prestation des services de santé et des services publics en les rendant plus efficaces et moins chronophages.

Selon Matthews Mmopi, président de YALDA International, «l’amélioration de la culture numérique des jeunes Africains leur offrira davantage d’opportunités de créer des entreprises efficaces non seulement dans leurs propres pays mais également en Afrique, en les aidant à réduire leurs coûts et à augmenter leurs ventes à l’aide de stratégies numériques besoin d’emplois pour leurs pairs».

Ce Camp i-Boot se donne ainsi pour objectif d’identifier les moyens de mobiliser le plus grand atout de l’Afrique -sa population- afin que cette dernière puisse contribuer de manière significative au développement du continent grâce aux TIC.