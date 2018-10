Le projet de loi sur la réforme des retraites suscite des craintes chez les retraités tunisiens, alors que le gouvernement y voit une réforme nécessaire pour faire face à la crise financière qui frappe les Caisses sociales.

Les retraités refusent l’amendement de l’article 37 de la loi n°12 du 5 mars 1985, portant “régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public”. Il s’agit d’appliquer un taux composé au niveau de l’augmentation des pensions des retraités en se basant sur trois facteurs essentiels, à savoir la majoration des salaires dans le cadre des négociations sociales et les taux d’inflation et de croissance économique.

Abdelkader Nasri, membre de la Fédération générale des retraités, a réitéré l’attachement des retraités à l’article 37 (actuel) qui prévoit la péréquation automatique des pensions des retraités lors de toute augmentation de l’un quelconque des éléments permanents de la rémunération qualifiant son amendement de “tentative de saper le principal acquis dont bénéficient les retraités”.

Il a affirmé que la direction de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) soutient la position de la fédération, soulignant que les retraités, dont le nombre s’élève à 700.000 personnes, se sont mobilisés pour défendre les acquis des travailleurs dans les secteurs public et privé.

De son côté, le directeur général de la sécurité sociale, Kamel Madouri, estime que le texte amendant l’article en question a été rédigé dans le cadre de la Commission de la protection sociale en commun accord avec l’UGTT et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Madouri a ajouté que l’amendement de l’article 37 a été soumis à l’Assemblée des représentants du peuple en tant que pouvoir législatif.

Il a qualifié de “légitime” l’appel de la Fédération générale des retraités militaires et du syndicat des retraités des forces de sécurité intérieure et de la douane à un rassemblement, pour ce jeudi 18 octobre 2018, devant l’ARP pour exprimer le refus de l’amendement de l’article 37 de la loi n°12 du 5 mars 1985.

Concernant l’augmentation des pensions des retraités, Madouri a fait savoir que la deuxième tranche des majorations sera versée fin octobre 2018.