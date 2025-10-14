Le nouveau gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu traverse une journée cruciale : présentation du budget, promesse de suspension de la réforme des retraites, et menace de motions de censure. Les débats à l’Assemblée portent un message sur la stabilité à venir.

1. Présentation des budgets & mesures annoncées

Le gouvernement a présenté ce mardi les projets de budget de l’État et de la Sécurité sociale pour 2026 lors du Conseil des ministres.

Parmi les mesures, figure le gel des retraites de base et le remplacement de l’abattement de 10 % sur les pensions par un abattement forfaitaire de 2 000 euros.

Le texte prévoit aussi la suppression de 3 119 postes dans la fonction publique, notamment via des non-remplacements dans les opérateurs de l’État.

2. Suspension de la réforme des retraites & réactions parlementaires

Le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme des retraites, aussi bien pour l’âge légal que pour la durée de cotisation.

L’opposition a vivement réagi :

Le groupe écologiste et social annoncera une motion de censure.

Certains députés comme Paul Christophe (Horizons) qualifient la suspension de « dangereuse facilité ».

Le Parti socialiste, pour sa part, indique qu’il ne censurera pas immédiatement, mais qu’il parie sur le débat parlementaire.

Enjeux de stabilité et contexte politique

Le gouvernement Lecornu est confronté à deux motions de censure annoncées.

Il doit aussi affronter des critiques internes : Bruno Retailleau (LR) accuse Lecornu d’être « l’otage des socialistes ».

L’annonce de la suspension de la réforme des retraites représente un coup d’équilibriste pour l’exécutif, entre concession et tentative de maintien du cap budgétaire.

En bref

Le nouveau gouvernement se tient sur un fil : il présente des budgets exigeants en mesures d’austérité, tout en cédant temporairement sur un dossier social sensible (retraites). Le Parlement est mobilisé, les motions de censure plane(nt), et la posture politique de Lecornu sera scrutée de près ces prochains jours.