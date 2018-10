Moody’s vient d’annoncer la modification de la perspective de la notation de la Tunisie de stable à négative, tout en confirmant la notation B2.

Moody’s a également modifié la perspective de la Banque centrale de Tunisie, passant de stable à négative, et a confirmé la notation B2, en précisant que la Banque centrale de Tunisie est légalement responsable des paiements sur toutes les obligations de l’État.

Moody’s explique la modification de la perspectives de stable à négative par le fait que “malgré les progrès significatifs accomplis en matière de réformes budgétaires et macroéconomiques au cours des derniers trimestres, la Tunisie doit faire face à une intensification des pressions dans un environnement extérieur de plus en plus défavorable, caractérisé par des tampons de moins en moins solides pour soutenir la résilience”.

Moody’s envisagerait de stabiliser les perspectives si les réformes en cours dans le cadre du programme du FMI, notamment le rétablissement des marges de manœuvre budgétaires et extérieures et la poursuite de l’engagement de la communauté internationale pouvaient atténuer sensiblement les tensions sur les liquidités extérieures.

Moody’s souligne également que “les perspectives négatives de la note de la Tunisie traduisent une augmentation des risques de vulnérabilité externe dans un contexte de resserrement marqué des conditions de financement au niveau mondial, alors que les réserves de change de la Tunisie sont affaiblies par la hausse des prix du pétrole et par un ralentissement des entrées nettes de capitaux par rapport à l’année dernière”.

Moody’s estime que ce qui peut changer la notation de la Tunisie ce sont “des preuves d’une réduction soutenue des déséquilibres extérieurs et budgétaires, accompagnée d’une stabilisation et de perspectives d’augmentation régulière des réserves de change”, “Inversement, un déclassement serait probable en cas de retard ou d’augmentation sensible du coût des financements extérieurs, éventuellement lié à une mise en œuvre incomplète du programme de réformes économiques convenu avec le FMI, à des dépassements budgétaires ou à la matérialisation de dépenses considérables.”

(Source – https://www.moodys.com/)

Nota: Dans l’échelle des notations, les notes B1, B2 et B3 sont dans la catégorie “Highly speculative” (Très spéculatif)

La notation est une appréciation de Moody’s sur la volonté et la capacité d’un émetteur à assurer le paiement ponctuel des engagements d’un titre de créance, tel qu’une obligation, tout au long de la durée de vie de celui-ci. L’échelle de notation, qui va d’un maximum de Aaa à un minimum de C, se compose de 21 crans (notch) et de deux catégories : la catégorie d’investissement et la catégorie spéculative. La notation la plus basse de la catégorie d’investissement est Baa3. La notation la plus élevée de la catégorie spéculative est Ba1. (wikipédia)