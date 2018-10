75% des Tunisiens consacreraient 13 minutes pour le petit-déjeuner à la maison, alors que 1,4% ne prend pas ce repas. C’est ce que révèle une enquête réalisée par l’Institut national de la consommation (INC), réalisée sur un échantillon de 2.013 consommateurs âgés de plus de 20 ans.

Elle a montré que 31% de ces personnes consacrent entre 10 à 20 minutes pour le petit-déjeuner.

Le coût de ce repas à domicile est évalué à 2,3 dinars contre 3 dinars en dehors de la maison. Pourtant, 48% des interviewés préfèrent prendre leur petit-déjeuner dehors, pour gagner du temps, alors que 13% optent pour ce choix, afin de partager ce repas avec des amis.

L’objectif principal de cette recherche effectuée par l’INC et publiée sur son site officiel est d’avoir une idée plus claire sur la valeur attribuée par les consommateurs tunisiens à ce repas.

Les données fournies selon la répartition géographique montrent que le taux le plus élevé des consommateurs, préférant déjeuner à la maison, se trouve dans la région du sud-est (75%), et que le taux le plus bas est enregistré dans le district du Grand Tunis et dans la région du centre-ouest.

La répartition selon le sexe montre que 82% des femmes consomment le petit déjeuner à domicile pendant toute la semaine, contre un taux de 57% des hommes.

L’INC appelle à accorder plus d’intérêt au petit déjeuner vu son importance nutritive, soit 20 à 25% du besoin global quotidien en calories pour l’adulte, estimé de 400 à 500 calories.

Le petit déjeuner peut protéger le corps de l’obésité, de la fatigue et des vomissements, a souligné l’institut, conseillant d’éviter de grignoter entre les repas.