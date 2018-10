Un colloque sur l’insertion économique et sociale des réfugiés en Tunisie a été organisé mercredi 10 octobre à Sfax par l’Agence Adventiste du Développement et de l’Aide Humanitaire (ADRA) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Tunisie (HCR).

Un point de presse a été tenu, à cette occasion, au cours duquel Manel Charfi, représentante de l’agence ADRA à Tunis, a souligné que le nombre des réfugiés en Tunisie déclaré auprès du HCR est de 1.030 personnes dont 200 ont été réintégrées dans le circuit économique en créant leurs propres micro-projets.

Elle a ajouté que l’ADRA s’emploie à régulariser la situation des réfugiés en Tunisie en leur cherchant des contrats de travail.

Les communications présentées au cours du colloque ont porté sur notamment “la migration et l’asile : camp Bouchoucha (étude de cas)”, “le cadre juridique concernant la main d’œuvre étrangère en Tunisie”, “Rôle de l’Agence Nationale pour l’Emploi dans l’insertion des réfugiés”, “Droits et devoirs des réfugiés et des demandeurs d’asile” et “accès des réfugiés aux services de sécurité sociale”.