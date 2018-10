L’Allemagne signera mercredi, après-midi, cinq déclarations d’intention avec la Tunisie, dans les domaines de l’emploi dans le secteur automobile, et des rapatriés en Tunisie, des industries laitière et du textile ainsi que du renforcement des fédérations touristiques, a indiqué l’ambassade d’Allemagne à Tunis.

Ces accords seront signés à l’occasion de la visite effectuée par le ministre Fédéral de la Coopération économique et du développement, Gerd Müller en Tunisie, les 10 et 11 octobre 2018. Des mesures concrètes prendront forme pour le soutien de multiples domaines économiques, a précisé l’ambassade, dans un communiqué publié mercredi à Tunis.

Et de rappeler que “le Ministère de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a consacré une enveloppe totale de 1,7 milliard d’Euros (5,508 milliards de dinars), injectée dans de multiples projets relevant de la coopération économique nouée avec la Tunisie”.

Ainsi une déclaration d’intention ” le partenariat pour l’emploi ” sera signé dans l’objectif de créer 7450 emplois et former 260 personnes qualifiées dans le secteur automobile à l’horizon de 2020.

D’ici 2020, les trois fournisseurs automobiles allemands de l’industrie du câblage automobile: Dr?xlmaier, Leoni et Marquardt, s’engagent à accroitre l’employabilité en Tunisie, par la création de 7 450 emplois et le perfectionnement des compétences humaines dans le secteur automobile, notamment par la formation de 260 mains d’œuvre qualifiées.

Installés de longue date en Tunisie, ces trois géants de l’industrie allemande emploient actuellement 25 800 salarié(e)s. Cette déclaration d’intention sera signée par le ministère Fédéral du développement économique et de la coopération (BMZ) et les trois fournisseurs automobiles allemands.

Il s’agit également de signer un partenariat ” Solidaire emploi “. Cette déclaration d’intention vise à l’intégration professionnelle des rapatriés en Tunisie et les personnes reconverties professionnellement par le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP). Cette déclaration sera signée par plusieurs entreprises et le ministère fédéral du développement économique et de la coopération (BMZ), afin de s’engager à offrir un quota d’emploi à ces personnes au sein de leurs entreprises.

En outre, un partenariat entre l’école d’industrie laitière de Thibar et l’Ecole professionnelle de laiterie de kempten sera signé. Cette déclaration d’intention sur l’échange d’expertise et la constitution d’un réseau d’amélioration du secteur laitier en Tunisie vise à sa modernisation, a souligné la même source.

Les deux parties signataires démarreront à la suite de la signature de cette déclaration, le dialogue sur les éventuelles mesures d’échange avec le Centre d’enseignement, d’essai et de formation spécialisée (LVFZ) pour l’industrie laitière à Kempten, d’autant plus que le secteur laitier tunisien apporte une contribution décisive à la création de revenus et d’emplois dans les zones rurales ainsi qu’à la diversification et à la stabilisation des systèmes de production agricole en Tunisie.

Une autre déclaration d’intention vise à renforcer les capacités des fédérations touristiques tunisiennes et la création d’une nouvelle culture touristique notamment le tourisme écologique et le tourisme culturelle est prévue dans le cadre de cette visite.

Le ministère Fédéral du développement économique et de la coopération (BMZ), la Fédération allemande des agences de voyages et tour-opérateurs et le Ministère du Tourisme représenté par Selma Elloumi, signeront cette déclaration d’intention qui favorisera l’innovation au sein du secteur touristique, la mobilisation des investissements et l’amélioration de la qualité. Rappelons que cette déclaration d’intention s’inscrit dans le cadre du partenariat pour la réforme initié lors du plan Marshall avec l’Afrique.

La dernière déclaration d’intention à conclure, concerne la création d’un centre de formation interentreprises à Bizerte. Elle soutiendra le secteur de l’industrie textile à travers la formation inter-entreprise du personnel des entreprises de textile à Bizerte. L’entreprise allemande Van Laack ayant expérimenté ce type de formation signera cette déclaration avec la Fédération Tunisienne du Textile et Habillement (FTTH) et l’association allemande pour le développement des échanges internationaux du commerce de détail (AVE).