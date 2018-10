Une matinée qui débute dans le vert. Le Tunindex gagne 0,18% à hauteur de 7 572,02 points, dans un volume total de 1,227 MD, selon MCP.

A la hausse, GIF-FILTER grimpe de 3,53%, à 1,17 D, suivie par SOTEMAIL et SAM qui affichent une performance respective de 2,92% et 2,58%, à 1,76 D et 3,57 D.

A la baisse, le titre SOTIPAPIER perd 5,99% de ses capitaux à 4,39 D, tout comme UADH et SERVICOM qui dévissent respectivement de 4,19% et 3,75%, à 1,37 D et 1, 28D.