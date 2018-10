A l’occasion de la célébration le 10 Novembre de la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, la communauté scientifique organise, du 10 au 15 novembre, la 2e édition de la Fête de la science.

Organisée par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique en partenariat avec la cité des Sciences de Tunis, cette fête, qui sera célébrée sur tout le territoire tunisien, vise à sensibiliser le grand public à la culture scientifique.

Elle a, également, pour objectif de valoriser le travail de la communauté scientifique Tunisienne et de stimuler chez les jeunes leur curiosité pour la science et de leur intérêt à l’égard des carrières scientifiques, indique un communiqué publié, lundi, par la cité des sciences.

Il s’agit, également, de faire découvrir le travail des scientifiques et des métiers issus de la recherche et de permettre aux chercheurs de partager leur savoir avec les citoyens.

Pour atteindre ces objectifs, les actions qui seront menées pendant la “Fête de la science” se présenteront sous plusieurs formes : Journées portes ouvertes de laboratoires de recherche et d’enseignement, ateliers, expositions, conférences de vulgarisation scientifique, débats scientifiques et découverte du patrimoine culturel et scientifique.

La fête de la science est organisée en partenariat avec le Palais des Sciences de Monastir, le Club Jeunes Sciences de Tunisie et la Fondation Youth For Science.