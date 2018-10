La Maison du Roman organise, vendredi 5 octobre 2018, à 15h00 à la salle Sophie El Goulli à la Cité de la culture une rencontre autour du premier roman de l’histoire “Les métamorphoses” ou “l’Ane d’or” d’Apulée traduit du latin en arabe par le traducteur tunisien Ammar Jelassi, et publié par ” Dar Noukouch Arabia” édition 2018.

Le héros, un aristocrate prénommé Lucius, connaît différentes aventures, après que sa maîtresse, Photis, l’a transformé en âne par accident. Il apprend que, pour retrouver sa forme humaine, il doit manger des roses. Ses diverses aventures malheureuses et burlesques au cours de cette quête des roses sont l’occasion pour lui d’apprendre et de raconter au lecteur de nombreuses histoires (le mythe de Psyché et de Cupidon, “la marâtre empoisonneuse “, “la bru sanglante”, etc.), mêlant l’érotisme aux crimes sanglants et à la magie.

Bien que la signification du récit puisse faire l’objet d’interprétations diverses, il semble que le voyage d’Apulée soit aussi un voyage spirituel, une initiation à la magie en même temps qu’une mise à distance de la sorcellerie par le comique.

Né en 1951, Ammar Jelassi, Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique (Promotion 1971) et de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris avec un DES en Sciences Economiques de l’Université de Paris 2, a traduit plusieurs œuvres de l’ère chrétienne latine et des œuvres de la littérature contemporaine dont “Le contrat social” de Rousseau a enrichi cette œuvre d’Apulée par ses apports personnels sous forme d’introduction, de fascicules et de documentation qui éclairent le Tunisien sur la culture et la pensée des époques anti-islamiques.