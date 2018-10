Toutes les études ont démontré que la Tunisie connaîtra à l’horizon 2050 une hausse entre 30 et 50 cm du niveau de la surface de la mer, selon le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Chokri Belhassan.

Cela devrait provoquer des pertes au niveau de la surface côtière estimée entre 20 et 135 cm par an, à l’heure où le gouvernement a lancé un programme préventif visant l’aménagement de 24 hectares (ha) des côtes moyennant un financement de 90 MD.

Belhassan a ajouté lors d’un colloque scientifique tuniso-français sur ” la dégradation des systèmes de la biodiversité côtière due aux changements universels “qui se tient les 3 et 4 octobre 2018, en présence de responsables tunisiens et des diplomates français, que les interventions ont concerné les régions de Rafraf, Kerkennah, Sousse et Slimane.

Il a fait observer que les changements climatiques se refléteront à l’horizon 2050, particulièrement sur la salinité de l’eau de la nappe souterraine et provoqueront une perte de 16 mille ha des terres agricoles ainsi que sur la récession du secteur du tourisme à un taux de 55%, le secteur agricole (45%), en plus de la perte de 36 mille postes d’emplois dans les deux secteurs.

Le colloque est organisé par le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, en collaboration avec le ministère français de la transition écologique, l’ambassade de France, l’Agence de Protection et de l’Aménagement du Littoral (APAL) et du Centre de la protection du littoral français et ce, à l’occasion de ” la saison bleue “.

Dans le cadre de la politique préventive, la Tunisie a lancé un programme pour la dépollution du lac de Bizerte et l’élimination des impacts de l’unité du phosphogypse à Gabès, outre la réalisation d’études sur les côtes tunisiennes, vu que pas moins de 25 sites côtiers sont des sites de protection du patrimoine national.

L’Ambassadeur de France à Tunis Olivier Poivre d’Arvor a mis l’accent sur l’importance de l’élaboration d’une stratégie commune et inclusive pour limiter les impacts dangereux des changements climatiques sur les écosystèmes du littoral, affirmant le soutien de la France à tous les programmes de la Tunisie en matière de protection du littoral.

Au programme du forum des conférences scientifiques sur les défis de la détérioration des écosystèmes du littoral et les effets des changements climatiques sur le rythme d’évolution du littoral ainsi que l’organisation d’ateliers sur le phénomène. Les participants passeront demain jeudi en revue plusieurs mesures à même d’aider à surmonter les retombées du changement climatique.