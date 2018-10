Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui a été invité par son homologue qatari à assister au Forum international de Doha prévu en Décembre 2018.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, l’invitation a été remise à Khemaïes Jhinaoui lors de l’entretien qu’il a eu lundi avec l’ambassadeur de l’Etat du Qatar à Tunis, Saâd Ben Nasser Al-Humaidi.

Selon un post du ministre qatari des Affaires étrangères sur le réseau social ” Twitter “, le Forum de Doha aura lieu les 15 et 16 décembre 2018.

A l’ordre du jour de ce Forum figurent des séances plénières et des ateliers parallèles notamment sur la lutte contre le radicalisme, le terrorisme et l’embrigadement dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), l’économie de guerre, les sanctions économiques, d’après la même source.

La rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur du Qatar à Tunis a offert l’occasion de passer en revue l’évolution de la coopération entre les deux pays et d’examiner les moyens de la renforcer dans les différents domaines.

La rencontre a également permis d’assurer le suivi des résultats de la Conférence internationale sur l’économie et l’investissement ” Tunisia 2020 ” tenue à Tunis les 29 et 30 novembre 2016.