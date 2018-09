La Fondation Education For Employment (EFE-Tunisie) a organisé le vendredi 28 septembre 2018 à Tunis, la cérémonie de clôture du programme de formation avec le soutien de la Fondation Citi et de remise de certificats aux lauréats de cette année.

En effet, 90 lauréats ont reçu des certificats pour leur cursus de formation et ont été formés et placés auprès de partenaires employeurs implantés à Tunis, Sousse et Sfax, à savoir Sopal, Sartex, Hutchinson et la Clinique La Méditerranée.

Ce programme fait partie de l’initiative “Pathways to Progress” (Les Voies du Progrès) de la Fondation Citi visant à doter les jeunes des compétences et opportunités nécessaires à une intégration réussie sur le marché du travail.

Pathways to Progress est l’engagement philanthropique le plus important de Citibank avec la mobilisation de plus 100 millions de dollars pour l’employabilité de 500 mille jeunes à l’échelle mondiale d’ici 2020.

Le programme de formation pour l’emploi EFE Tunisie s’inscrit dans le cadre d’un partenariat régional élargi avec la fondation Citi dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Il a consisté à préparer les jeunes tunisiens pour intégrer le marché du travail après des formations axées sur les compétences courues par les employeurs, et à des opportunités d’embauche dans les secteurs en forte croissance.

En toute logique, Faouzi Abderrahmane, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, était présent à cette cérémonie, aux côtés de Me Donia Ellouze, présidente de la Fondation EFE-Tunisie, de Lamia Chaffai, la CEO d’EFE-Tunisie, de Haykel Belhassine, président directeur général de Citibank Tunisie, ainsi que de représentants des partenaires de la fondation.

En fait, le partenariat entre EFE-Tunisie et la Fondation Citi dure depuis 5 longues années, lequel partenariat a permis de renforcer les compétences des jeunes chercheurs d’emploi et les aider à décrocher un travail stable, non seulement en leur faisant bénéficier d’une formation adaptée pour l’emploi, mais également en les plaçant auprès d’entreprises partenaires de la Fondation.

D’ailleurs, le PDG de Citi Tunisie, Haykel Belhassine, n’a pas manqué de souligner : «l’employabilité des jeunes est un défi majeur auquel nous faisons face à l’échelle globale, et dont la Fondation Citi est très consciente. Depuis 2013, le partenariat entre EFE-Tunisie et la fondation Citi a permis de placer plus de 300 jeunes tunisiens dans des emplois, et nous en sommes très fiers. Nous sommes d’autant plus honorés de célébrer cette année 40 ans de présence de Citibank en Tunisie et 5 ans de partenariat avec EFE».

Il ajoutera que ce partenariat pourrait être reconduit pour une année supplémentaire, et ce compte tenu du beau travail effectué par la fondation EFE-Tunisie.

Et M. Belhassine a livré un message aux jeunes tunisiens: formez-vous encore et encore, persévérez, soyez optimiste…

Pour sa part, la directrice générale d’EFE-Tunisie, Lamia Chaffai, dira que «la mission d’EFE-Tunisie, avec l’appui de la Fondation Citi, a consisté à former des jeunes tunisiens et de les placer dans plusieurs secteurs d’activités, grâce à des partenariats avec des entreprises actives du secteur privé et des modules de formation innovants, pratiques et adaptés aux besoins du marché».

C’est ainsi que plusieurs centaines de jeunes issus de différentes régions du pays ont reçu des formations en soft skills, techniques de vente, e-learning et santé.

Notons ce témoignage de Marwa Hamza qui devrait service de modèle pour ceux et celles qui cherchent de l’emploi, à travailler. En effet, cette jeune femme, mère d’un enfant de 3 ans maintenant, a raconté son “histoire” avec EFE-Tunisie il y a trois. Inutile d’aller dans les détails. Elle avoue que grâce au programme de formation de l’ONG, elle a non seulement été embauchée, mais surtout elle est épanouie aussi bien à son travail que dans sa famille, autour d’elle… et ce loin de toute considérations pécuniaires.

À propos d’Education For Employment (EFE) :

Fondé en 2006, Education For Employment (EFE) est un réseau d’ONG locales présentes dans 10 pays, leader de l’employabilité des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). EFE offre aux jeunes demandeurs d’emploi des formations axées sur les besoins du marché du travail, développées par des experts pédagogiques et adaptées aux contextes locaux, et menant à des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat.

L’approche d’EFE part des besoins en compétences du marché du travail pour concevoir des programmes de formation renforçant l’employabilité des jeunes.

À ce jour, EFE a formé plus de 60.000 jeunes et inséré 72% des lauréats de ses programmes de formation-insertion, en partenariat avec plus de 2.400 employeurs régionaux.

55% des lauréats EFE sont des jeunes femmes, reflétant l’engagement d’EFE envers leur émancipation économique.

Le réseau EFE rassemble des ONG affiliées de droit local présentes au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Arabie Saoudite et au Yémen, appuyées par des bureaux support aux États-Unis (Washington DC et New York), en Europe (Madrid) et aux Émirats Arabes Unis (Dubaï).

À propos d’EFE-Tunisie :

EFE-Tunisie, filiale d’Education for Employment, crée des modèles de formation pratique en collaboration avec des employeurs et des institutions d’enseignement, en vue d’obtenir des diplômés prêts à travailler, et qui seront employés par le biais de partenariats avec des entreprises. EFE-Tunisie est parmi les pionniers en matière de formation pour répondre aux besoins du marché de travail en vue d’un meilleur placement professionnel.

Ces programmes ont été lancés par EFE-Tunisie en 2012, conformément aux standards internationaux, et ont pu allier qualification professionnelle et besoins de l’entreprise.

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.efetunisie.org.

A propos de Citi :

Citi, leader mondial des sociétés de services financiers, a environ 200 millions de comptes clients et mène des activités dans plus de 160 pays et territoires.

Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une gamme étendue de produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et d’investissement aux entreprises, ainsi que des services de courtage de valeurs, d’opérations et de gestion de patrimoine.

Depuis plus de deux siècles, la mission centrale de Citi est d’appuyer le progrès économique.

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.citigroup.com

À propos de la Fondation Citi :

La Fondation Citi encourage l’habilitation et l’inclusion financière de personnes à revenu faible ou moyen dans les collectivités où Citi opère. Citi travaille en collaboration avec de nombreux partenaires afin de concevoir et de mettre à l’essai de multiples innovations en matière d’inclusion financière susceptibles d’être mises en pratique à grande échelle.

Citi appuie également les activités qui permettent de développer des qualités de leadership et d’acquérir des connaissances.

La Fondation met à profit son entreprise, ses ressources, ses produits et son effectif pour contribuer à améliorer les collectivités.

En Tunisie, Citi s’est engagée à soutenir les initiatives et les programmes stratégiques axés sur les jeunes et l’emploi, en mettant l’accent sur les catégories suivantes : la transformation urbaine, l’inclusion financière et la microfinance, les opportunités économiques des jeunes en Tunisie ainsi que l’entrepreneuriat.

Chaque année, des centaines de jeunes à travers la Tunisie bénéficient de programmes communautaires financés par Citi et mis en œuvre en collaboration avec ses partenaires et organisations locales ainsi que ses employés bénévoles.

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.citifoundation.comou Twitter : #Pathways2Progress