Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a appelé, mercredi 26 septembre à New York, à s’attaquer aux origines du problème de la migration irrégulière, soulignant que la gestion rationnelle de ce phénomène est la responsabilité urgente de toute la communauté internationale.

Dans un discours prononcé à l’occasion d’une réunion de haut niveau sur les migrations, intitulée “La route vers Marrakech” , Jhinaoui a indiqué que la lutte contre la migration irrégulière reste tributaire du règlement des conflits et de la consolidation de la paix dans les pays ravagés par la guerre, soulignant la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires à un développement durable et global dans le monde entier.

“Dans ce contexte, la signature d’un accord mondial sur les migrations permettrait une véritable coopération pour renforcer les canaux migratoires officiels, favoriser l’intégration des migrants dans les pays d’accueil, faciliter les envois de fonds et stimuler le développement dans les pays exportateurs d’émigrés”, a-t-il souligné.

La réunion, présidée par la secrétaire générale des Nations unies pour les migrations internationales, Louise Arbour, et ouverte par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et l’actuelle présidente de l’Assemblée générale des Nations unies, Maria Fernanda Espinosa, a réuni plusieurs ministres.

Elle a pour but d’encourager les Etats membres à participer activement à la Conférence intergouvernementale pour l’adoption de “l’Accord global pour une migration sécurisée, organisée et réglementaire” qui se tiendra les 10 et 11 décembre à Marrakech (Maroc).