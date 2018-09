L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) présentera une étude approfondie sur la “stratégie maritime nationale”, lors de la première édition du Forum de la Mer qui aura lieu à Bizerte du 20 au 22 octobre.

Lors d’une conférence de presse organisée, mardi 25 septembre à Dar Dhiafa à Carthage, le directeur général de l’ITES, Néji Jalloul, a indiqué que “l’économie bleue ne représente que 12% du PIB tunisien, les marges de progression au niveau de la croissance et de la création de nouveaux types d’emplois sont évidentes d’autant plus la Tunisie compte de 1300 km de côtes et 60 îles”.

De son côté, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, estime que l’économie bleue est un enjeu méditerranéen qui doit être au cœur du dialogue entre les pays des deux rives, d’autant plus que 25% du commerce international transitent à travers la méditerranée.

Il a souligné que le “Forum de la Mer” constitue le temps fort des rencontres euro-méditerranéennes de l’environnement et de l’économie bleue tenues à Bizerte dans le cadre de “La Saison Bleue”. Lesquelles rencontres devraient donner lieu à un grand rendez-vous international appelé à devenir annuel, destiné à présenter les enjeux de la mer sous toutes leurs formes.

Il a fait savoir que “la deuxième édition de ce Forum se tiendra en septembre 2019 dans la même ville”.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, a affirmé que “l’enjeu serait de maintenir ce rendez-vous annuel dédié à l’économie bleue durable et à impliquer toutes les parties à l’échelle méditerranéenne, au-delà de l’axe Tunisie-France”.

Il a souligné que le ” programme de la saison bleue qui est une série de manifestations (culturelles, scientifiques, économiques, touristiques, etc.) programmées du 8 juin au 30 octobre 2018, a favorisé le retour des touristes en Tunisie, en mettant en valeur ses différents atouts”.

La Saison Bleue est une initiative de la société civile qui a été portée par l’Alliance Française en Tunisie. Elle vise à rassembler, sous un même label, près de 200 initiatives et manifestations mettant en valeur l’exceptionnel potentiel maritime de la Tunisie.