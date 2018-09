L’approvisionnement en eau potable a repris dans certaines zones sinistrées à cause des inondations dans la région de Nabeul, à l’exception de la localité de Baddar, a déclaré, lundi 24 septembre, le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques, Abdallah Rabhi.

Il a ajouté, au terme d’une réunion de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles, tenue au siège du gouvernorat de Nabeul, que les interventions des équipes techniques pour remplacer les canaux d’adduction de l’eau potable ont permis d’éviter une coupure de la distribution de l’eau dans tout le gouvernorat.

S’agissant des zones rurales, il a fait savoir que des équipes du Commissariat régional au développement agricole, épaulées par des équipes de contrôle sanitaire, ont entamé des interventions dans ces régions, pour les approvisionner en eau potable par le biais de citernes.

D’après Rabhi, les 35 barrages et 57 lacs collinaires que compte la région de Nabeul ont aidé à éviter une grande catastrophe dans ce gouvernorat.

En effet, “ces ouvrages ont retenu 92,28 millions de m3 d’eau de ruissellement”.

Concernant l’ouverture des vannes des barrages pour évacuer le trop-plein d’eau, supposée être à l’origine des inondations, selon des habitants de la région, le secrétaire d’Etat a expliqué que cette opération est au contraire nécessaire pour la préservation des barrage et pour leur durabilité et que les plus grands barrages ne traversent pas les villes, leurs eaux se déversent directement dans la mer.

Concernant les agriculteurs sinistrés, il a souligné qu’un inventaire a été lancé en coordination avec la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et les comités spécialisés pour en connaitre le nombre.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues, samedi 22 septembre 2018, sur le gouvernorat de Nabeul, ont causé la mort à 5 personnes et engendré des dégâts considérables et des pannes au niveau des canalisations des réseaux d’approvisionnement en eau de la ville de Nabeul.

Selon la SONEDE, les eaux ont inondé la station de pompage approvisionnant les régions d’El Karma et d’Ain Teboursouk dans la délégation de Grombalia.