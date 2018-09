“La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le rouge où le Tunindex recule de 0,45% à 7 832,97 points dans un volume total de 1,006 million de dinars(MD) “, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SIMPAR grimpe de 3 % à 30,90 dinars (D) suivi par les titres GIF FILTER et CITY CARS qui augmentent respectivement de 2,56 % et 1,85 % à 1,200 D et 11D.

A la baisse, le titre ICF perd 2,88 % à 101D tout comme les titres ADWYA et TPR qui baissent respectivement de 2,83 % et 2,62% à 5,15 D et 4,82 D.