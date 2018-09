La Tunisie abritera, en mai 2020, la 5ème assemblée générale de l’Initiative afro-coréenne de coopération sur l’alimentation et l’agriculture (The Korea-Africa Food & Agriculture Cooperation Initiative – “KAFACI”), a annoncé le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué publié jeudi 20 septembre.

L’annonce a été faite le 14 septembre 2018, après le déplacement d’un expert de ladite initiative en Tunisie pour évaluer la disposition du pays à accueillir cet événement.

La candidature tunisienne pour l’organisation de cette assemblée était en concurrence avec les dossiers marocain, gabonais et ghanéen, le département tunisien de l’Agriculture.

Depuis son adhésion à l’Initiative, la Tunisie a bénéficié de programmes d’assistance technique, de recherche et d’innovation de l’ordre de 300.000 dollars.

KAFACI est un organisme de coopération intergouvernemental et multilatéral visant à améliorer la production alimentaire, à assurer une agriculture durable et à renforcer les services de vulgarisation des pays africains grâce au partage des connaissances et d’informations sur les technologies agricoles.

Elle a été officiellement inaugurée à Séoul, en Corée du Sud, en juillet 2010, avec la participation de représentants gouvernementaux de 17 pays membres: Tunisie, Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, RD Congo, Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Maroc, Nigeria, Sénégal, Soudan, Ouganda, Zimbabwe et bien entendu la Corée du Sud. Les Comores, le Rwanda et la Zambie ont rejoint cette initiative respectivement en 2013, 2015 et 2016, portant le nombre des pays membres à 20.