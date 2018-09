La ville de Degueche (gouvernorat de Tozeur) sera, à partir de ce jeudi 20 septembre, le théâtre de plusieurs manifestations et formation artistiques dans le cadre du projet artistique de distribution et de formation dans les régions “Mechey wa Jey”.

Financé par le programme “Tfanen – Tunisie Créative”, le projet qui se poursuit jusqu’au 23 septembre se fixe comme objectif la décentralisation de la culture par la diffusion de produits artistiques ainsi que par le développement de la formation continue de jeunes créateurs dans toutes les régions de la Tunisie.

Outre les spectacles, la manifestation culturelle propose des formations et des ateliers dans l’art du cirque, du théâtre, des techniques de spectacle ou encore des ateliers de danse ou de musique animés par des professionnels du monde de l’art.

Parallèlement à la formation destinée aux artistes de la région de Tozeur, des spectacles sont programmés tout au long de la manifestation, à savoir la comédie musicale “Au suivant”, le spectacle chorégraphique “Re-existence” de Nawel Skandrani, la pièce de théâtre “Les veuves” de Wafa Taboubi, et le spectacle musical “Annava”.

Pour Nawel Skandrani, formatrice et chorégraphe, la décentralisation de la culture et la formation aux arts de la scène sont une réponse concrète aux attentes des jeunes créateurs dans les régions et les gouvernorats pour face aux difficultés rencontrées au quotidien dans la pratique de leur art.

Quant à l’initiateur du projet et propriétaire du Ciné – Théâtre “Le Rio”, Habib Bel Hedi, il a fait savoir que cette manifestation culturelle se déplacera après Degueche dans plusieurs régions de la Tunisie, à savoir El Krib (Siliana), Bou Salem (Jendouba), Jérissa (Le Kef) ou encore Sidi Ali Ben Aoun (Sidi Bouzid).

“Tfanen – Tunisie Créative” est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie (PACT) du ministère des Affaires culturelles. C’est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts culturels nationaux de l’Union européenne) mis en œuvre par le British Council.

Dans le but de diffuser et de démocratiser la production artistique dans toutes les régions, en particulier les régions enclavées, le projet de distribution et de formation artistique dans les régions “Mechey wa Jey” prendra la forme d’une grande caravane composée de quatre à cinq spectacles par an et par région dans les différentes disciplines artistiques (théâtre, cinéma, danse, cirque, musique).

A chaque manifestation culturelle, l’équipe artistique et technique arrivera la veille de la représentation du spectacle ou du cycle de films programmés, occupant l’espace public et allant à la rencontre des habitants, des médias régionaux ainsi que des acteurs du secteur culturel.