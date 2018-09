Le CEPEX et l’UTICA organisent un Road show sur le marché de la Côte d’Ivoire, en collaboration avec les membres de la plateforme d’exportation “Think-Africa”. Il se déroulera sous forme de séminaires, à Sfax (le 25 septembre), à Sousse (le 26 septembre) et à Tunis (le 27 septembre).

Le programme de cette manifestation s’articule autour de deux principaux axes : la présentation d’un portrait assez large du marché ivoirien dans les secteurs de l’agroalimentaire et du BTP; le deuxième axe se traduira en des rencontres BtoB entre les opérateurs tunisiens et des importateurs ivoiriens de premier rang qui se sont déplacés spécialement pour cette série de séminaires régionaux, a fait savoir le centre de promotion des exportations mardi, dans un communiqué.

Des rencontres B to A (Business to Administration) sont également au menu de ce Road show avec la représentante du CEPEX en Côte d’Ivoire pour bénéficier d’un meilleur éclairage sur ce marché et baliser le terrain pour un éventuel accompagnement dans une mission de prospection.

A noter que le Road show, dont l’objet est la sensibilisation des exportateurs tunisiens aux opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire, est organisé dans le cadre de la Plateforme Think Africa, composante du projet PEMA des activités d’export impactant l’emploi vers de nouveaux marchés africains financé et appuyé par l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement.

L’Afrique est devenue, au cours de ces dernières années, le centre d’intérêt de tous les acteurs économiques tunisiens et le sujet de prédilection autour duquel s’accordent les politiques gouvernementales et les aspirations du tissu productif tunisien quant à l’impératif d’opérer un rebond significatif au niveau de l’effort d’internationalisation de nos PME sur le continent africain.

Article en relation: Le CEPEX organise des Road shows à l’intention des exportateurs tunisiens sur les opportunités d’affaires en RD Congo