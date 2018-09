Les valeurs ajoutées des principaux secteurs exportateurs, à savoir, les industries mécaniques et électriques (IME), agroalimentaires (IAA) et celles du textile, habillement et cuir (THC) ont baissé respectivement de 5,2%, 5,4% et 1,3% en variation trimestrielle au cours du 2ème trimestre 2018, a indiqué la Banque Centrale de Tunisie (BCT), dans son dernier rapport ” Évolutions économiques et monétaires et perspectives à moyen terme, Septembre 2018 “, publié vendredi, sur son site web.

La BCT a expliqué cette régression par la baisse de la demande étrangère, due à une ” conjoncture moins favorable, sur l’horizon de court terme, chez les principaux pays partenaires de la Tunisie “.

Concernant le secteur touristique, la Banque a rassuré que ” la reprise s’est confirmée au cours des 6 premiers mois de 2018 avec des perspectives positives pour le restant de l’année “.

Ainsi, la valeur ajoutée de la branche ” hôtels et restaurants ” s’est accrue de 0,8% au cours du deuxième trimestre 2018, après avoir déjà progressé de 5,7% au premier trimestre.