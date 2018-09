La première édition du “Forum vert pour le climat”, organisé par le Réseau Alternatif des Jeunes (RAJ-Tunisie) a été lancée, jeudi 13 septembre à Tunis, dans le but de sensibiliser les citoyens et les politiciens quant à l’importance de changer de politique environnementale nationale face à la nouvelle donne des changements climatiques, tout en associant toutes les parties concernées. C’est ce qu’a indiqué la coordinatrice du département de l’Environnement et du climat au sein du réseau RAJ, Wafa Ben Hammadi.

Par ailleurs, le premier forum pour le climat, qui se poursuivra jusqu’au 15 septembre 2015, est une occasion pour présenter les différentes initiatives dans le domaine de l’environnement et du climat en Tunisie. “C’est aussi un espace permettant d’animer le débat sur l’environnement entre les différents opérants ainsi que de présenter les visions de différentes parties concernées sur la situation de l’environnement dans le pays”, a ajouté Ben Hammadi.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat et de la Contribution Prévue Déterminée au niveau national (NDC Tunisie – Nationally Determined Contribution) et de l’agenda 2030 pour le développement durable.

Des ateliers seront animés par des volontaires, samedi 15 septembre 2015 à l’avenue Habib Bourguiba, dans le cadre de ce forum.

Le chef de service à la Direction du patrimoine et de l’environnement à l’ONTT a précisé que le ministère du Tourisme a mis, en coopération avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), des stratégies de rationalisation de l’énergie à travers l‘utilisation des énergies renouvelables, ce qui permettra de mobiliser 20% de la consommation totale de l’énergie, rappelant que le secteur touristique ne consomme que 2% du total des ressources énergétiques en Tunisie.