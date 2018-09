Les prix d’exportation des dattes ont enregistré, en 2018, une progression de 40% par rapport à 2017, selon le ministre du Commerce, Omar El Bahi, et que les recettes des exportations ont atteint 700 millions de dinars (MDT).

La Tunisie compte 60.000 agriculteurs exerçant dans la filière des dattes. La superficie réservée aux palmeraies dépasse les 50.000 hectares, soit environ 6 millions palmiers.

Le volume de la production annuelle s’élève à 300.000 tonnes, dont la moitié est destinée à l’exportation, a encore précisé le ministre, qui intervenait lors du Forum international “Dattes et Palmiers”.

Cette première édition du Forum, organisée du 12 au 14 septembre courant, s’inscrit dans le cadre des préparatifs engagés pour l’organisation du Salon international des dattes, à partir du début de l’année prochaine.

Organisé à l’initiative de la CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie), en collaboration avec le Technopôle Djérid et l’Agence de coopération allemande (GIZ) et placé sous le signe “vers des industries de transformation à forte valeur ajoutée”, ce forum a pour objectif de créer un partenariat efficient entre les différents intervenants dans cette activité, à inciter les ministères concernés à concevoir une stratégie commune pour développer le secteur et promouvoir sa contribution dans le développement des régions à vocation dattière.