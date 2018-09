La Bourse de Tunis a débuté, la séance de mercredi, en repli, le Tunindex a reculé de 0,21% enregistrant 8 087,33 points, dans un volume total de 0,606 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre ESSOUKNA a gagné 2,91 % à 2,82 D, suivi par les titres ICF et TUNIS RE qui ont progressé respectivement de 2,33 % et 2,32 % à 106 D et 7,92 D.

A la baisse, le titre SAM a perdu 2,81 % à 2,76 D, tout comme les titres CITY CARS et MPBS qui ont baissé respectivement de 2,80 % et 2,76 % à 10,75 D et 3,16 D.