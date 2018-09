Une rencontre scientifique sur la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme se tiendra, jeudi, à Tunis, à l’occasion de la journée internationale d’alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année.

Organisée à l’initiative de l’Organisation Arabe pour l’Education Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO) en collaboration avec les ministères de l’Education et des Affaires Sociales, cette rencontre a pour objectif de soutenir le secteur de l’éducation et de sauver près de 75 millions de l’analphabétisme.

Lors de cette rencontre à laquelle prendront part des universitaires représentant les pays membres de l’ALECSO, deux rapports seront présentés sur la lutte contre l’analphabétisme en Tunisie et sur la stratégie nationale contre ce fléau.

Selon les récentes études de l’ALECSO, 21% des hommes sont analphabètes dans les monde arabe, précisant que le nombre de personnes analphabètes dont la tranche d’âge est comprise entre 15 et 45 ans a augmenté de 50 millions en 1970 à 75 millions en 2008.

Le taux d’analphabétisme en Tunisie est estimé à 18%, selon les chiffres fournis en 2017 par le ministre des Affaires Sociales, Mohamed Trabelsi.