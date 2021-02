Le Centre national de l’éducation pour adultes, l’Université de Tunis pour l’apprentissage tout au long de la vie et l’Association d’amitié tuniso-allemande (AATA) viennent de signer un accord de partenariat visant la diminution du taux de l’analphabétisme notamment dans les zones rurales.

L’application de cet accord s’appuie sur une approche participative et intégrée permettant l’éradication progressive de l’analphabétisme dans le but de développer les compétences cognitives susceptibles de consolider l’insertion dans la vie économique, sociale et culturelle.

Il s’agit également d’assurer la participation à la vie publique, indique un communiqué du Centre national de l’éducation pour adultes.