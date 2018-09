Le déficit commercial de la Tunisie a atteint 12160,5 MD durant les huit premiers mois de l’année 2018, contre 10068,5 MD au cours de la même période en 2017. Le taux de couverture a enregistré une légère baisse de 0,1 points par rapport au huit mois de l’année 2017 pour s’établir à des taux respectifs de 68,4% et 68,5 %, d’après la note conjoncturelle de l’INS, sur le Commerce extérieur à prix courant (Aout 2018).

Ce déficit s’explique par le déficit enregistré avec certains pays, tel que la Chine (-3488,2 MD), l’Italie (-1775,1 MD), la Turquie (-1417,4 MD), l’Algérie (-1078,5 MD) et la Russie (-824,6 MD).

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays principalement avec la France de 2135,1 MD, la Libye de 592,5 MD et le Maroc de 235,1 MD.

Il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à 8297,2 MD et que le déficit de la balance énergétique s’établie à 3863,3 MD (31,8% du total du déficit) contre 2322,7 MD durant la même période en 2017.

Augmentation de 20,2% des exportations

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les huit premiers mois de l’année 2018 montrent que les exportations continuent d’accroitre à un rythme soutenu, évoluant de 20,2% contre 18,1% durant la même période en 2017.

En valeur, les exportations ont atteint le niveau de 26358,8 MD contre 21927,3 MD.

L’augmentation observée au niveau de l’exportation concerne la majorité des secteurs. Le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires a enregistré un accroissement de 63% suite à l’augmentation des ventes de l’huile d’olives (1590,3 MD contre 553,2 MD) et les dattes (518,0 MD contre 375,2 MD), le secteur des industries manufacturières de 24,6%, le secteur textile, habillement et cuirs de 18,7% , celui des industries mécaniques et électriques de 15,2% et celui de l’énergie de 1,2%.

En revanche, les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés demeurent en baisse de 3,8%.

Les importations maintiennent un rythme de croissance important de 20,4%

Les importations maintiennent également un rythme de croissance important, enregistrant une hausse de 20,4% contre 19,3% durant les huit premiers mois de l’année 2017, pour une valeur de 38519,2 MD contre 31995,8 MD.

La hausse des importations s’explique essentiellement par l’évolution enregistrée au niveau de tous les secteurs. Ainsi, l’énergie a enregistré une évolution de 40,9%, les matières premières et demi produits de 22,6%, les produits agricoles et alimentaires de base de 18,5%, les biens d’équipement de 14,4% et le secteur des mines, phosphates et dérivés de 6,9%. Les importations hors énergie ont augmenté de 17,6%.

Répartition géographique des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (72,9% du total des exportations) ont augmenté de 17,7%. Cette évolution est expliquée par la hausse des exportations vers certains partenaires européens, tels que l’Espagne de 60,4%, l’Allemagne de 22,6% et la France de 16,0%.

D’autre part, les ventes sont en diminution vers d’autres pays européens notamment le Royaume Uni de 14,9%.

Avec les pays arabes, les exportations ont augmenté avec le Maroc de 32,3%, l’Egypte de 22,8%, et la Libye de 18,6%. En revanche, les exportations vers l’Algérie ont baissé de 12,3%.

Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’union européenne (53,8% du total des importations) ont enregistré une hausse de 20,6% pour s’établir à 20739,1 MD.

Les importations ont augmenté de 24,2% avec la Belgique, de 19,3% avec l’Italie et de 18,2% avec la France.