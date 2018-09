Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a exhorté, samedi 8 septembre, les gouverneurs des régions à identifier des mesures au profit des catégories démunies d’autant que le gouvernement se penche actuellement sur l’élaboration du projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2019.

Présidant l’ouverture des travaux de la Conférence des gouverneurs à la caserne de la Garde nationale de l’Aouina, Chahed a invité les gouverneurs à présenter des propositions concrètes visant à faciliter leur travail en rapport avec les citoyens et le pouvoir central.

Le suivi des préoccupations des citoyens commande, d’après le chef du gouvernement, de se focaliser sur la rentrée scolaire et universitaire, d’identifier les mesures nécessaires à même de promouvoir le pouvoir d’achat du citoyen et de réaliser un taux de croissance plus élevé dans les régions.

Sur un autre registre, Chahed a fait état d’une nette amélioration de la situation sécuritaire dans le pays, en raison, a-t-il dit, de la promptitude des forces de sécurité et de l’armée.

Selon le chef du gouvernement, la situation économique a aussi observé une nette amélioration, notamment en ce qui concerne les indicateurs de maîtrise du déficit budgétaire et du taux de croissance.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a indiqué que la conférence des gouverneurs soumettra à la réflexion des thèmes aussi importants que la maîtrise des prix, le contrôle économique, l’investissement, l’avancement des projets publics, et les préparatifs engagés pour la rentrée scolaire et universitaire. D’après lui, 2019 sera l’année de tous les défis.

La rencontre s’est déroulée en présence des ministres de l’Education, du Commerce, du Développement, des Finances et des Affaires locales et de l’Environnement.