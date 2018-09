Pour bien accompagner la rentrée et répondre au mieux aux attentes de ses abonnés, Orange lance l’offre «3ajab internet», une nouvelle offre prépayée proposant un Bonus Internet mobile de 20Go, avec le prix minute de seulement 35 millimes 7j/7 et 24h/24 vers tous les opérateurs fixe et mobile en Tunisie.

Avec l’offre «3ajab internet», vous profitez chaque mois de 20Go de bonus internet mobile suite à l’achat de 5Go d’options internet mobile durant le mois. Le bonus de 20Go est valable 30 jours.

Offre valable en édition limitée et dans la limite des stocks disponibles.

Pour plus d’informations sur l’offre 3ajab internet : https://www.orange.tn/.