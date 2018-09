Le bloc Watania à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) estime important d’opter, en cas de remaniement ministériel, pour une évaluation objective du rendement de chaque ministre en se basant sur les objectifs fixés pour chaque département.

Il souligne la nécessité de tenir compte des critères de la compétence et du degré d’engagement à réaliser les objectifs sectoriels fixés pour chaque département dans le cadre du programme général du gouvernement

A l’issue d’une réunion, tenue mercredi 5 septembre, le bloc Watania a publié un communiqué dans lequel il dénonce “les pressions et le chantage exercés par certains partis politiques pour imposer les quotas partisans”.

Il réitère son appel en faveur de la formation d’un front parlementaire entre groupes démocrates et députés indépendants afin de coordonner les positions pour le vote de confiance si le remaniement a lieu.

Le groupe appelle, dans son communiqué, au soutien de l’action gouvernementale dans sa guerre contre la corruption et le terrorisme.

A noter que le bloc Watania est présidé par le député Mustapha Ben Ahmed et regroupe 10 députés. Il avait confirmé son adhésion au bloc de la coalition nationale qui regroupe plus de 30 députés, dont des indépendants, des démissionnaires des mouvements Machrou Tounes et Nidaa Tounes et des députés du bloc de l’Union patriotique libre (UPL).

Plusieurs membres du groupe Watania ont nié tout lien avec le chef du gouvernement Youssef Chahed comme relayé dans plusieurs cercles.