Tunisie : La loi sur la déclaration de patrimoine entrera en vigueur le 1er octobre 2018

La loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2018.

A noter au passage que Youssef Chahed a reçu, mardi 28 août au Palais de la Kasbah, le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib.

L’entretien a porté sur l’application de cette loi adoptée en juillet dernier et qui vise à renforcer la transparence et à protéger les fonds publics à travers la reddition de comptes et la lutte contre l’enrichissement illicite.

La loi est applicable à 36 fonctions au sein de l’Etat et de ses différentes institutions en plus des cadres de partis politiques et de syndicats et des journalistes.