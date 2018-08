Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, s’est entretenu, mercredi au Bardo, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Maroune Abassi.

Selon un communiqué du parlement, la rencontre a permis de dresser le bilan de la situation économique et financière dans le pays et de passer en revue le développement du secteur bancaire et la situation des finances.