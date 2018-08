L’Association tunisienne de soutien des minorités (ATSM) appelle à l’accélération de l’adoption du projet de loi organique portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en Tunisie.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée mercredi 29 août à Tunis en coopération avec l’Association des Ivoiriens actifs en Tunisie, la présidente de l’ATSM, Yemina Thabet, a estimé que l’absence de textes juridiques mettant fin aux agressions verbales et physiques et protégeant les victimes des actes de discrimination raciale constitue la cause principale de la prolifération des attaques.

Elle rappelle au passage que des Ivoiriens résidents en Tunisie ont été victimes d’actes d’agression perpétrés récemment par des Tunisiens.

La Commission des droits, des libertés et des relations extérieures au sein de l’Assemblée des représentants du peuple avait approuvé le projet de loi organique portant sur la lutte contre les différentes formes de discrimination, dans l’attente de l’examiner en séance plénière, a ajouté la présidente de l’ATSM. L’adoption de cette loi en urgence est devenue impérative, a-t-elle notamment souligné.