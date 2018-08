La Bourse de Tunis débute la séance de ce Mercredi 29 août 2018 en repli où le Tunindex recule de 0,36% en enregistrant 8.401.61 points dans un volume total de 0.484MTND.

Dans le vert, le titre CIL grimpe de 4,00 % à 15,60 TND suivi par les titres SIMPAR et SOPAT qui haussent respectivement de 2,97% et 1,40% à 33,88 TND et 2,16 TND.

A la baisse, ELECTROSTAR recule de 2,98 % à 1,95TND tout comme CELLCOM et OFFICE PLAST qui baissent respectivement de 2,95% et 2,83 % à 1,64 TND et 2,74 TND.