L’accord final a été conclu concernant le projet de Gaz de Tataouine dont les travaux seront lancés le 1er octobre prochain pour se terminer fin 2020. C’est ce qu’a annoncé, mardi 28 août, le ministre de la Santé, Imed Hammami, lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère consacrée au dossier de développement dans le gouvernorat de Tataouine.

Le président directeur général de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), Moncef Mattoussi, a expliqué aux médias que ce pipeline d’une longueur de 94 km permettra l’approvisionnement du gouvernorat de Tataouine et les régions limitrophes en gaz naturel et gaz mis en bouteille d’une part, et le développement de l’industrie, la relance de l’économie et la réalisation des projets dans la région, d’autre part.

Ce projet, dont le coût est estimé à 400 millions de dinars, favorisera près de 250 postes d’emploi, et forme une partie du projet de développement du champ de gaz Naouara à Tataouine dont le coût est estimé à 3 milliards de dinars, a ajouté le responsable, signalant que la capacité de production de ce champ est estimée à 2,7 millions de mètres cubes par jour.

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, précisera pour sa part que les gouvernorats du sud bénéficieront également du projet “développement du désert” annoncé par le chef du gouvernement le 27 avril 2018, dont le coût est estimé à 600 millions de dinars.

Ce projet vise essentiellement la valorisation de l’énergie solaire dans le désert pour la production de l’électricité, l’encouragement de l’investissement en agriculture biologique dans le Sahara, et le développement du tourisme dans cette zone, sans oublier la consolidation de l’infrastructure routière et du réseau d’électricité.