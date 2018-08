Le Syndicat tunisien des agriculteurs (SYNAGRI) appelle le gouvernement à œuvrer pour dynamiser le rôle des commissions de lutte contre les catastrophes naturelles dans les régions, et à faire participer les professionnels pour prévenir les risques de grandes inondations au cours de cette année, à cause des changements climatiques.

Le SYNAGRI revendique, dans un communiqué publié mardi 28 août, l’égalité entre tous les gouvernorats dans la réparation des dégâts dans certaines régions sinistrées, suite aux dernières pluies torrentielles accompagnées de grêle.

L’accent a également été mis sur l’importance de recourir aux experts et spécialistes pour évaluer les dégâts, de mettre en place une assurance solidaire et d’élaborer des textes juridiques.

Le syndicat estime nécessaire d’interagir d’une manière positive avec les propositions du SYNAGRI concernant le développement et la vulgarisation du système d’assurance agricole solidaire et de répondre aux besoins des agriculteurs, avant le début de la saison agricole, en semences, engrais, médicaments et plants.

Il s’agit aussi d’allouer les ressources financières nécessaires au secteur agricole, avant le début de la saison, pour impulser l’investissement et de rééchelonner les dettes des agriculteurs, en plus de l’aménagement et de la maintenance des pistes agricoles après les dégâts qu’elles ont récemment subis.