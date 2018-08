Le coup d’envoi de la consultation nationale sur l’Open Data a été donné mardi 28 août par l’Unité de l’administration électronique relevant de la présidence du gouvernement.

Une journée d’information et de consultation du projet de décret consacrée aux données ouvertes a été organisée par l’Unité, en partenariat avec la Banque mondiale avec pour objectif de promouvoir cette initiative.

Une fois adopté, ce texte réglementaire résoudra l’ensemble des défis qui ont été identifiés dans le cadre d’une étude élaborée conjointement avec la Banque mondiale sur l’état de préparation de l’ouverture de données en Tunisie, selon les partenaires de l’initiative “Open Data”.

Le décret doit permettre d’homogénéiser les actions et les approches de l’administration concernant l’Open Data et de faciliter les interactions avec les acteurs non-gouvernementaux dans le partage et l’exploitation des données gouvernementales.

Il offre un cadre juridique et organisationnel à la mise en œuvre de l’initiative Open-Data, notamment pour ce qui concerne la réutilisation des données.

Des représentants de ministères et de directions intervenant dans le système de l’administration électronique, des experts et membres de la société civile concernées par la consécration de la transparence et plaidant en faveur de l’amélioration de la qualité des services fournis aux administrés ont pris part à la rencontre.