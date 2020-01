Tony Verheijen, représentant-résident de la Banque mondiale en Tunisie, a salué l’expérience de la Tunisie en matière d’ouverture et d’exploitation des données publiques, la qualifiant d’”unique” dans le monde arabe.

“Miser sur des jeunes développeurs et programmeurs pour réutiliser et valoriser des données publiques n’est pas une pratique courante dans les pays de la région”, a-t-il souligné. Cela constitue un “atout énorme” pour la Tunisie qu’il faut exploiter au mieux pour contribuer au développement économique et créer des opportunités d’emploi pour les jeunes.

Intervenant lors du lancement du 1er hackathon national “Open Data” qui se déroule du 24 au 26 janvier 2020 à Hammamet, le responsable de la BM a rappelé que dans plusieurs pays, l’utilisation des données a contribué à développer des entreprises et aidé des institutions publiques à améliorer le niveau de leurs prestations, notamment, dans le secteur du transport.

“Il est ainsi possible, grâce aux données publiques, de créer des applications mobiles qui facilitent le quotidien des usagers du transport urbain, comme c’est le cas dans plusieurs pays”, a expliqué le Représentant Résident de la BM.

D’après Verheijen, les données publiques peuvent, également, être au service du développement du tourisme culturel, soulignant que la Tunisie dispose d’un patrimoine très riche qui “n’est pas suffisamment valorisé”.

Il est donc primordial d’encourager les jeunes à développer des solutions innovantes permettant de promouvoir les sites touristiques inconnus du pays, auprès de la population locale et des touristes potentiels, a-t-il encore fait savoir.

Pour Nizar Kharbech, chef de cabinet du ministre de la Fonction publique, de la Modernisation de l’Administration et des Politiques publiques, l’adoption par les administrations tunisiennes de la politique des données ouvertes reste ” en deçà des attentes “, et ce malgré les efforts déployés depuis 2012 dans ce domaine.

Il a, à ce titre, évoqué l’engagement de son département à parachever plusieurs projets visant à renforcer ce mécanisme en Tunisie, à l’instar de l’approbation du décret loi relatif à l’ouverture des données publiques et l’intensification des sessions de formation destinées aux cadres relevant des structures publiques.

Ce hackathon s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 2ème engagement relevant du 3ème plan d’action national de partenariat pour un gouvernement ouvert et portant sur l’instauration du cadre juridique et organisationnel facilitant l’ouverture des données publiques. Il s’agit également d’un projet inclus dans le plan d’action Open Data.

Organisé par l’Unité de l’Administration Electronique en partenariat avec la BM, ce hackathon intitulé “OpenGovDataHack2020” a pour objectif de développer des solutions digitales innovantes (applications web et mobiles) en s’appuyant sur l’exploitation et la réutilisation des données publiques dans les secteurs du transport, de la culture et de l’assurance maladie.

Quelques 39 équipes, représentant 173 participants, principalement, des jeunes parmi des développeurs, des datas scientists, des graphistes, des juristes et autres profils issus de toutes les régions de la Tunisie, seront associés avec des représentants des ministères concernés pour relever ce défi en 48 h chrono.

Des prix seront décernés aux cinq équipes lauréates de ce hackathon.