Le ministère du Transport a annoncé, lundi 29 octobre, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, le lancement d’un portail de données ouvertes (open data), dédié aux transports “Data.transport.tn”.

Le portail est conçu en collaboration avec le programme “Onshor ” (publie) développé par l’Association tunisienne des contrôleurs publics (ATCP), et l’Unité de l’administration électronique relevant de la présidence du gouvernement. Il permettra un libre accès aux informations publiques relatives aux divers domaines de transport (transport ferroviaire, terrestre, aérien et maritime ), dans l’objectif de renforcer la transparence du secteur.

104 données y sont actuellement disponibles, sur 500 identifiées relatives à 27 structures publiques relevant du ministère. Ces données permettent de géolocaliser les arrêts et les stations des moyens de transport public, d’identifier les parcours des lignes et de rendre disponibles les horaires et les tarifs.

Les données ouvertes disponibles sur ce portail ont vocation à être combinées, republiées et réutilisées par les développeurs indépendants, pour la conception d’applications ou de logiciels (applications mobiles…).

Le président de l’ATCP, Charfeddine Yaakoubi, a assuré que “ce portail conforme aux standards techniques internationaux qui sera relié au Portail national d’open data, constitue le 6ème portail de ce type en Tunisie. Il sera continuellement, développé et actualisé. L’objectif final étant la mise à disposition de l’ensemble des données “en temps réel”. Une étape qui nécessite la mise en place des infrastructures appropriées (GPS…)”.

De son côté, le directeur général du développement administratif, des systèmes d’information et du transport intelligent au sein du ministère du Transport, Montassar Hassani, a souligné qu’”il s’agit d’un premier pas sur le processus de mise en place du transport intelligent.

Cette démarche permettra une meilleure réactivité avec le citoyen et un meilleur feedback aux structures concernées, ce qui favorisera l’amélioration de la qualité des services fournis. Elle repose sur l’optimisation de l’existant pour dégager les marges possibles d’amélioration”.

5 conventions d’assistance pour la formation de techniciens dans le domaine de l’open data, ont été signées en marge de cette conférence entre l’ATCP, d’une part, la SNCFT, les Sociétés régionales de transport de Kairouan, Sfax et Médenine et le ministère du Transport, d’autre part.

La mise en place de ce portail s’inscrit dans le cadre du deuxième plan d’action national relatif à l’Open Government (gouvernement ouvert) pour les années 2016-2018. La Tunisie a adhéré à l’Open Government Partnership (OGP) en 2014.

ONSHOR est un programme mis en œuvre par l’ATCP, qui a pour objectif de stimuler la diffusion de l’information publique. Il s’adresse aux institutions publiques (ministères, entreprises publiques, collectivités locales …).