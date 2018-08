La Tunisie figure pour la première fois de l’histoire de ses universités dans le prestigieux classement de Shanghai par 2 universités : l’Université de Tunis El Manar (UTM) et l’Université de Sfax, classées dans la position 801-900.

Cette réalisation est d’autant plus importante que seules 16 universités africaines figurent dont ce classement (dont 2 de Tunisie, 5 d’Egypte, 8 d’Afrique du Sud et 1 de l’Ouganda).

C’est ainsi que l’Université de Tunis El Manar est classée 12ème et l’Université de Sfax 14ème au niveau de l’Afrique. Seules des universités sud-africaines et égyptiennes les précèdent.

Au niveau des pays arabes, l’Université de Tunis El Manar et l’Université de Sfax occupent respectivement la 10ème et la 11ème places. Seules des universités saoudiennes et égyptiennes ainsi que l’Université Américaine de Beyrouth les dépassent

Le classement de Shanghai inclut, depuis sa création en 2003, les 500 premières universités au monde. En 2017 le nombre a augmenté à 800 et en 2018 à 1.000 universités.

Pour distinguer 1.000 établissements répertoriés dans le monde, ce classement se base sur des critères dont les prix Nobel (ou médailles Fields) obtenus par les anciens élèves ou professeurs, les chercheurs les plus cités dans leurs catégories, les publications dans les revues les plus prestigieuses «Nature» et «Science» ou indexées dans le Science Citation Index-Expanded et le Social Science Citation Index, etc.

Il est à noter que l’Université de Tunis El Manar a été placée dans la catégorie 251-300 et classée parmi les 300 meilleures universités des «étoiles montantes» au niveau des pays émergents, selon le classement mondial des universités 2018 du «Times Higher Education».

De même, l’Université de Tunis El Manar a été classée 1ère université tunisienne, 9ème en Afrique et parmi le top 800 (rang 703) des universités à l’échelle mondiale pour l’année 2017-2018, selon l’organisme international de classement des universités, University Ranking by Academic Performance (URAP).

A cette occasion, l’UTM félicite toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette avancée: enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, docteurs, étudiants, administratifs et ouvriers.

Une pensée particulière à celles et ceux qui sont parti(e)s à la retraite; mais aussi à celles et ceux qui l’ont quitté(e)s.