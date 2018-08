Le portail de participation publique en ligne de la présidence du gouvernement vient de lancer une consultation dans le cadre de l’élaboration du 3e plan d’action national relatif à l’Open Government (gouvernement ouvert) pour les années 2018-2020.

La consultation publique, qui est à sa deuxième phase, se poursuit du 7 au 21 août, et présente une première mouture de ce 3e plan d’action.

La première phase de la consultation a été organisée durant la période mars-juin 2018, rappelle le portail, dans l’objectif “d’impliquer les citoyens et les différentes composantes de la société civile aux côtés des représentants des organismes publics dans la définition des réformes proposées dans le cadre de ce plan d’action”.

La présente consultation se propose d’informer le public sur l’ensemble des réformes proposées qui ont été sélectionnées par un comité de pilotage ayant rassemblé les idées soumises par les citoyens durant la première étape de la consultation.

Le public est invité à participer à la formulation de ces propositions et à leur amendement. Une trentaine de propositions sont soumises au public dans le cadre de cette consultation portant sur l’Open Data (donnée numérique ouverte), le droit d’accès à l’information, la transparence financière et fiscale, la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, l’appui à l’approche participative et à la gouvernance locale.

Il s’agit également de la concrétisation de l’intégrité du secteur public, de la lutte contre la corruption administrative et de la simplification et la digitalisation des services administratifs.