La Bourse de Tunis a débuté, la séance de Jeudi, sur une note positive, le Tunindex a progressé de 0,02% à 8 353,57 points, dans un volume total de 0,333 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre Carthage Cement a grimpé de 3,95 % à 1,84 D, suivi par et Attijari Leasing et SOMOCER qui gagnent respectivement de 1,53% et 1,52 % à 18,48 D et 1,33 D.

A la baisse, AMS recule de 3,66 % à 1,05 D, tout comme Magasin General et SOPAT qui baissent respectivement de 2 % et 0,86 % à 38,71 D et 2,28 D.